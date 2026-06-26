Conejita presenta ceguera parcial tras ser hallada drogada durante operativo en Tarija

La conejita rescatada durante un operativo antidroga en la ciudad de Tarija presenta una lesión en la vista que le provocó ceguera parcial y permanece bajo atención veterinaria mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades por un presunto caso de maltrato animal.

El director departamental de Pofoma, mayor Norman Sosa, informó a RED UNO DIGITAL que el animal se encuentra bajo el cuidado de Zoonosis, institución que realiza el seguimiento médico tanto de la conejita como de los perros encontrados en el mismo inmueble intervenido por la Felcn.

“De manera indiciaria se tiene conocimiento de que el animalito tiene alguna lesión en la parte visual; sin embargo, este hecho está siendo investigado para determinar responsabilidades”, señaló la autoridad.

Respecto al origen de la lesión ocular, Sosa indicó que, de forma preliminar, se presume que podría estar relacionada con el consumo de marihuana. No obstante, aclaró que esa hipótesis aún forma parte de la investigación que desarrollan el Ministerio Público y Pofoma por lo que deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

El jefe policial explicó que, hasta el momento, no existe una imputación formal contra alguna persona por el delito de maltrato animal, ya que las investigaciones preliminares continúan para identificar a los posibles responsables.

Asimismo, señaló que los animales rescatados fueron puestos bajo resguardo para garantizar su integridad física y recibir la atención necesaria. Una vez que el estado de salud de la conejita sea estabilizado y se conozca un diagnóstico definitivo, las autoridades evaluarán la posibilidad de darla en adopción.

En cuanto a este tipo de casos, Sosa afirmó que POFOMA no tiene registros de antecedentes similares de animales intoxicados con drogas en Tarija. Finalmente, exhortó a la población a denunciar cualquier hecho de violencia o crueldad contra los animales para evitar que estos casos queden impunes.

Mira la programación en Red Uno Play