Dos trabajadores heridos tras incendio en planta de plásticos en Oruro

Un incendio de gran magnitud consumió parte de una fábrica de plásticos en Oruro y dejó como saldo dos trabajadores heridos, quienes fueron evacuados a centros de salud de la capital orureña.

El hecho se registró este viernes al mediodía en instalaciones ubicadas sobre la carretera Oruro–La Paz, a la altura de la tranca Jatita.

Fuego se propagó rápidamente

De acuerdo con el reporte, el fuego avanzó con rapidez debido a la presencia de material plástico almacenado en la fábrica, considerado altamente combustible.

La emergencia generó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad de Oruro, mientras equipos de Bomberos trabajaban para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance otras áreas de la planta.

Dos trabajadores fueron evacuados

El comandante de Bomberos de Oruro, capitán Giovani Contreras, informó que dos personas resultaron afectadas durante el incendio y fueron trasladadas oportunamente a centros médicos.

“Se ha logrado controlar la emergencia (…) ambas fueron evacuadas a centros de salud de Oruro”, indicó la policial

Retiraron garrafas de gas

Durante las tareas de emergencia, personal especializado retiró al menos cinco garrafas de gas de manera preventiva para reducir el riesgo de explosiones.

Testigos indicaron que el viento y la presencia de productos plásticos contribuyeron a que las llamas se extendieran con mayor rapidez, dificultando las labores de sofocación.

Investigan las causas

El siniestro se registró este viernes en una planta ubicada sobre la carretera Oruro–La Paz, a la altura de la tranca Jatita. Bomberos logró controlar las llamas tras varias horas de trabajo.

Un incendio de gran magnitud consumió parte de una fábrica de plásticos en Oruro y dejó como saldo dos trabajadores heridos, quienes fueron evacuados a centros de salud de la capital orureña.

El hecho se registró este viernes al mediodía en instalaciones ubicadas sobre la carretera Oruro–La Paz, a la altura de la tranca Jatita.

Fuego se propagó rápidamente

El fuego avanzó con rapidez debido a la presencia de material plástico almacenado en la fábrica, considerado altamente combustible.

La emergencia generó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad de Oruro, mientras equipos de Bomberos trabajaban para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance otras áreas de la planta.

Dos trabajadores fueron evacuados

El comandante de Bomberos de Oruro, capitán Giovani Contreras, informó que dos personas resultaron afectadas durante el incendio y fueron trasladadas oportunamente a centros médicos.

Retiraron garrafas de gas

Durante las tareas de emergencia, personal especializado retiró al menos cinco garrafas de gas de manera preventiva para reducir el riesgo de explosiones.

Testigos indicaron que el viento y la presencia de productos plásticos contribuyeron a que las llamas se extendieran con mayor rapidez, dificultando las labores de sofocación.

Investigan las causas

Una vez concluida la etapa de enfriamiento, Bomberos y personal especializado iniciarán las pericias técnicas para establecer el origen del incendio y determinar qué provocó la emergencia.

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