"La distancia duele mucho": Residente venezolana relata la angustia por su familia

La tragedia provocada por los recientes terremotos en Venezuela también se vive con angustia a miles de kilómetros de distancia. Desde Santa Cruz, Karen Argüello sigue con preocupación la labor de rescate que realiza su padre, bombero de profesión, en las zonas afectadas por el desastre natural.

Con la voz entrecortada, Karen confesó que la distancia hace aún más difícil enfrentar la incertidumbre sobre el estado de sus seres queridos.

"Uno quisiera desaparecer aquí y aparecer allá, abrazarlos y ayudar. La distancia duele mucho", expresó.

Su padre integra un comando de rescate y permanece a la espera de nuevas instrucciones para continuar las labores de búsqueda entre los escombros. Mientras tanto, otros miembros de su familia, también bomberos y rescatistas, trabajan sin descanso en distintos sectores afectados por el sismo.

"Me siento muy orgullosa de mi familia, que está ayudando y aportando. Aun cuando tenemos familiares y amistades que no aparecen, ellos dejan de lado por un momento todo eso y su vocación de ayudar prevalece", señaló.

La residente venezolana destacó que, para quienes integran los cuerpos de rescate, el compromiso con la población va más allá de los vínculos familiares. "No hace falta que uno tenga un familiar afectado; es ver a tu compatriota mal y allí es cuando actúas", manifestó.

A pesar del dolor que atraviesa su país, Karen mantiene la esperanza de que Venezuela logrará recuperarse de esta tragedia. "Claro que sí. Sé que Venezuela se va a levantar. Tal vez no en el tiempo que uno espera, pero sé que lo va a hacer", concluyó.

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