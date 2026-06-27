Senamhi prevé cielos despejados y temperaturas de hasta -9 °C este sábado en varias regiones de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 27 de junio estará marcado por condiciones climáticas estables en gran parte del país, con cielos despejados o parcialmente nublados, ausencia de lluvias y temperaturas que reflejarán marcados contrastes entre el occidente y el oriente boliviano.

En el occidente

Las bajas temperaturas continuarán siendo protagonistas. La ciudad de La Paz registrará valores entre 2°C y 20°C, con cielos soleados durante gran parte del día y nubosidad durante la noche. En El Alto, el frío será más intenso, con una temperatura mínima de -9°C y una máxima de 14°C.

Oruro tendrá temperaturas que oscilarán entre 0°C y 15°C, mientras que Potosí registrará entre --7°C y 17°C. En esta última región no se descarta la presencia de precipitaciones durante la noche.

En la región de los valles

Cochabamba disfrutará de una jornada soleada con temperaturas entre -2°C y 25°C, aunque se prevé nubosidad durante la noche.

Sucre presentará condiciones similares, con registros entre 2°C y 21°C.

Tarija, por su parte, tendrá temperaturas que variarán entre 0°C y 24°C.

En el oriente del país

Se esperan las temperaturas más elevadas.

Cobija tendrá cielos despejados y registros que alcanzarán los 18°C, con mínimas de 28°C.

Trinidad experimentará una jornada soleada con temperaturas entre 16°C y 28°C y mayor nubosidad durante la noche.

En Santa Cruz de la Sierra se prevén cielos nubosos durante la mañana y parte de la tarde en algunos sectores, con temperaturas que oscilarán entre 13°C y 26°C.

De acuerdo con el Senamhi, la jornada estará caracterizada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, aunque persistirán las bajas temperaturas en las regiones del altiplano.

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