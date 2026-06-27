Un grupo de deliverys recorrió este sábado los canales de drenaje del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia, en la capital cruceña, con el objetivo de desalojar a personas que, según denunciaron, utilizaban estos espacios como refugio para cometer hechos delictivos.

Durante el recorrido, Roberto Lucerito, uno de los representantes del grupo afirmó que la intervención responde a un compromiso asumido con los vecinos para recuperar estos espacios.

“Estamos haciendo la limpieza, como hemos quedado con toda la ciudadanía de Santa Cruz. Aquí estamos en el cuarto anillo, doble vía a La Guardia. Los deliverys estamos firmes. Muchos se han hecho bola (han escapado), porque les pasaron la información de que íbamos a ingresar al canal”, manifestó.

Consultado sobre el procedimiento con las personas que aún permanecen en el lugar, explicó que primero intentan persuadirlas para que abandonen voluntariamente el sector.

“En este momento se les está hablando por primera vez, la segunda y la tercera; ya hay que guaquearlos para que se retiren de buena estos muchachos”, señaló.

Asimismo, indicó que durante el operativo también se procedió a destruir y quemar viviendas improvisadas instaladas en los canales, con el objetivo de evitar que vuelvan a ser ocupadas.

“Como ustedes están viendo, se está quemando desde el comienzo del cuarto anillo, por la Roca y Coronado, y estamos avanzando hacia La Cuchilla”, concluyó.

El operativo se desarrolló en distintos tramos de los canales de drenaje, donde los participantes aseguraron que continuarán realizando recorridos para impedir nuevas ocupaciones. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre esta intervención ni sobre la legalidad de las acciones ejecutadas por particulares.

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