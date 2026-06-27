Menor con agua en el corazón lucha por su vida y su madre clama por ayuda

La situación médica de un menor que se encuentra internado en estado crítico ha movilizado a su entorno familiar en busca de la solidaridad de la ciudadanía.

Su madre relató con profunda preocupación el estado actual del pequeño: “Ya le hicieron estudios y la doctora me dice que tiene agua en el corazón y uno de sus pulmones tiene líquido, está dañado y el otro también tiene manchas de daño”.

La complicación médica se ha transformado rápidamente en una crisis financiera debido a las limitaciones de la cobertura de salud estatal. “Aquí estoy esperando que se recupere, cada día piden recetas; yo quisiera pedir la colaboración de las personas, que me pudiesen colaborar con lo que puedan, porque cada día hay medicamentos que el SUS no cubre, yo soy de bajos recursos y hoy día me dieron esta receta, pero no la he comprado porque no tengo. Quisiera pedir una colaboración por favor”, indicó la madre.

Canales de ayuda para una emergencia contrarreloj

La familia permanece en vilo dentro del nosocomio aguardando cualquier muestra de apoyo que permita adquirir los fármacos esenciales para el niño. Quienes deseen sumarse a esta causa pueden contactarse directamente al teléfono

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