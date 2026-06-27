Escasez de diésel y gasolina desata largas filas en el eje troncal de Bolivia

La crisis por el abastecimiento de combustibles se agudiza y consolida su alcance nacional. Lejos de solucionarse, el desabastecimiento de diésel y gasolina continúa siendo el principal dolor de cabeza para el transporte pesado y los conductores particulares en todo el país, registrándose escenas críticas en las principales ciudades del eje troncal: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

En el corazón de Bolivia, las estaciones de servicio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se han convertido en los únicos puntos que comercializan el producto, lo que ha provocado un colapso en los alrededores. Las filas vehiculares se extienden por cuadras y cuadras, alterando por completo el panorama urbano y desatando la profunda molestia de los choferes, quienes denuncian que los volúmenes asignados a las regiones no se han normalizado tras el último periodo de bloqueos de carreteras.

Cochabamba: Kilométricas filas trancan el norte y oeste de la ciudad

Un recorrido por la capital cochabambina evidencia la magnitud del problema. En el surtidor de YPFB ubicado en la avenida Simón López, la hilera de camiones grandes y vehículos livianos parece no tener fin. Una situación idéntica se replica en el Surtidor Cochabamba de la avenida Beijing, donde la columna de motorizados es tan masiva que atraviesa la misma avenida Simón López y avanza varias cuadras hacia el norte.

El factor común es el mismo: el combustible llega a las estaciones de servicio en cantidades insuficientes y se agota en cuestión de minutos. Los transportistas denuncian que los cupos entregados a los surtidores no abastecen la demanda real acumulada.

"Estoy desde ayer en la fila esperando diésel y no cargamos hasta ahora. Llegó esta mañana, pero solo 8,000 litros y se terminó rápido. Nos dijeron que después de los bloqueos todo iba a haber diésel, pero no hay nada garantizado", relató con frustración un transportista pesado varado en la zona oeste.

El desabastecimiento ya no solo afecta al sector productivo que depende del diésel; la escasez de gasolina también ha comenzado a asfixiar a los propietarios de vehículos particulares, quienes se ven obligados a deambular por la ciudad buscando la estación con menor cantidad de vehículos.

Con los tres departamentos del eje troncal afectados de manera simultánea, la presión social se incrementa sobre YPFB y el Órgano Ejecutivo, a quienes se les exige transparentar las cifras de importación y distribución para dar una solución definitiva a un problema que frena la economía del país.

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