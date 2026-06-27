Santa Cruz se moviliza por los niños con cáncer: Mañana es la Tapatón 2026

La espera terminó para los corazones solidarios. Mañana, sábado 27 de junio, la ciudad de Santa Cruz vivirá una nueva jornada de amor y esperanza con la Tapatón 2026. La gran campaña de recolección de tapitas plásticas arrancará puntualmente a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de Empacar Express, extendiéndose hasta las 18:00 horas.

Todo lo recaudado en este evento central será transformado en recursos directos para financiar medicamentos y tratamientos de los pequeños pacientes del Hospital Oncológico.

El gran reto: Superar las 12 toneladas de esperanza

La meta para esta edición es ambiciosa pero alcanzable si la población responde al llamado. "Esperamos este año superar las 12 toneladas" afirmó Soraya Kisen, presidenta de la Fundación Tapitas por los chicos, quien recordó que en la Tapatón de diciembre pasado se logró donar 56.000 bolivianos en medicamentos, sumando un total de 120.000 bolivianos en donaciones en lo que va del año gracias al acopio continuo.

Kisen enfatizó que no existen aportes pequeños y que cualquier tipo de tapa plástica es valiosa para la causa:

"A veces la gente no logra llevar muchas tapas, pero una tapita es una vida. No solamente son las tapas de refresco; son las tapas de pasta dental, de aceite, de desodorante... Todas las que sean de plástico ayudan. Mientras más juntamos, son más recursos para comprar medicamentos".

Un alivio a para las familias

La urgencia de esta campaña se refleja en la enorme lista de requerimientos del hospital, que abarca desde insumos básicos como agujas para punción y pañales, hasta costosos fármacos para quimioterapias.

Para los padres de los niños internados, la Tapatón no es solo un evento benéfico, sino un salvavidas ante las limitaciones del Sistema Único de Salud (SUS).

Así, los fondos cubren directamente los medicamentos que el SUS no abastece. "Es de mucha ayuda, porque una tapita suma un medicamento para un niño con cáncer que realmente lo necesita. Cubre esos gastos que tenemos por los medicamentos no existentes" explicaron representantes de los padres de familia, quienes expresaron su profundo agradecimiento tanto a la población como a la empresa Empacar por hacer posible este apoyo anual.

¿Cómo participar?

Fecha: Mañana, sábado 27 de junio.

Horario: De 09:30 a 18:00.

Lugar: Empacar Express, Santa Cruz.

¿Qué llevar?: Cualquier tapita plástica (refrescos, cosméticos, productos de limpieza, etc.).

La invitación está abierta para toda la ciudadanía. Mañana, asistir con una bolsa de tapitas es la oportunidad perfecta para demostrar que la solidaridad cruceña puede ganarle la batalla al cáncer infantil.

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