Refuerzan controles para viajes de menores en la Terminal Bimodal

Con la proximidad del receso escolar de medio año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Policía Boliviana, puso en marcha operativos de control en la Terminal Bimodal para verificar que los menores de edad cuenten con la documentación requerida antes de viajar.

La directora de Género y Gestión Social, Lola Terrazas, explicó que el objetivo es prevenir casos de trata y tráfico de personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, en una temporada considerada de alta afluencia de pasajeros.

"Estamos iniciando el operativo con la Policía para evitar y prevenir la trata y tráfico de personas. Estamos ingresando a una temporada alta de permisos de viaje por las vacaciones y nuestros equipos se van a duplicar", señaló.

La autoridad recordó que cuando un menor no viaje acompañado por ambos progenitores, es obligatorio contar con la autorización de viaje emitida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Para facilitar el trámite, informó que existe un punto de atención permanente en la Terminal Bimodal y que, en casos de emergencia, el servicio estará disponible hasta la medianoche.

Terrazas advirtió que ningún menor podrá abordar un bus sin la documentación correspondiente y que tanto el personal de la Defensoría como la Policía y las empresas de transporte tienen la obligación de impedir el viaje si no se cumplen los requisitos.

"Los papás o las personas adultas que estén portando un menor de edad y no tengan la autorización de viaje, sea personal de la Defensoría, la Policía o los administradores de la flota, tienen la obligación de detener ese viaje", afirmó.

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