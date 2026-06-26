Becas de inglés: Requisitos y fechas límite para postular al programa de la Embajada de EE.UU.

El Ministerio de Educación de Bolivia, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, lanzó oficialmente la convocatoria del programa “Inglés para Todos”. Esta iniciativa otorgará 4.500 becas virtuales destinadas a bachilleres destacados de unidades educativas fiscales y de convenio, con el objetivo de potenciar sus competencias lingüísticas y abrirles puertas en el mercado académico y laboral global.

Si estás interesado en dar un salto en tu futuro profesional, toma nota de los días más importantes del proceso y las condiciones que debes cumplir.

Cronograma del proceso: Fechas que no debes olvidar

El proceso de selección se regirá bajo un estricto calendario académico. Estas son las fechas que debes marcar en tu agenda:

Inicio de postulaciones: 25 de junio.

Cierre de postulaciones: 7 de julio (a través del portal web del Ministerio de Educación).

Publicación de la lista de seleccionados: 27 de julio.

Inicio de clases: 10 de agosto.

Requisitos obligatorios para postular

Para ser uno de los 4.500 beneficiarios, los aspirantes deben cumplir con el siguiente perfil y contar con las herramientas tecnológicas requeridas:

Perfil del Postulante

Residencia: Vivir actualmente en Bolivia.

Edad: Tener entre 18 y 25 años cumplidos.

Año de graduación: Ser bachiller graduado entre las gestiones 2019 y 2025 .

Tipo de colegio: Haber egresado exclusivamente de una unidad educativa fiscal o de convenio.

Requisitos Técnicos y Administrativos

Conectividad: Contar con acceso estable a internet mediante una computadora o teléfono inteligente.

Trámite legal: Disponer de Ciudadanía Digital activa para poder completar el proceso de inscripción en línea.

Modalidad de estudio y certificación

El programa está diseñado para ser completamente accesible y compatible con otras actividades, gracias a su formato no presencial:

Modalidad: 100% virtual.

Horarios: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 .

Carga horaria: 6 horas semanales.

Certificación: Al concluir satisfactoriamente la capacitación, se entregará una certificación oficial respaldada con firmas del Ministerio de Educación de Bolivia y la Embajada de los Estados Unidos.

Las clases serán dictadas por estudiantes de último año de las carreras de idiomas de siete universidades públicas del país (UMSA, UPEA, UMSS, UAGRM, UATF, USFX y UAJMS), quienes han sido capacitados por expertos del Departamento de Estado de EE.UU. utilizando materiales adaptados al contexto boliviano.

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