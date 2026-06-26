Gobierno dispone la flexibilización del tipo de cambio de acuerdo a la oferta y demanda

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso el tránsito hacia un régimen cambiario flexible en Bolivia, mediante la Resolución Ministerial N° 245, emitida el 26 de junio de 2026.

La norma establece que el nuevo régimen será ejecutado por el Banco Central de Bolivia, en el marco de sus atribuciones y competencias, tomando como base el comportamiento diario de la oferta y demanda de divisas en el sistema financiero.

BCB definirá la aplicación

De acuerdo con la resolución, el Banco Central de Bolivia será la entidad encargada de aplicar el tránsito al nuevo régimen cambiario, conforme a la Ley N° 1670 y al Reglamento de Operaciones Cambiarias.

El documento señala que el mercado de divisas del sistema financiero será utilizado como referencia para determinar el valor diario del tipo de cambio oficial, bajo criterios de oferta y demanda.

Buscan reducir la brecha cambiaria

El documento sostiene que el tránsito hacia un régimen cambiario flexible busca corregir desequilibrios, fortalecer la competitividad externa y reducir la brecha entre los distintos tipos de cambio.

Además, plantea que la medida permitirá transparentar mejor el equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas, tomando como referencia las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas por las entidades financieras.

Objetivo: estabilidad macroeconómica

La resolución establece que el régimen cambiario flexible tiene como finalidad fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

También señala que esta decisión forma parte de las políticas macroeconómicas y financieras coordinadas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, en el marco de la revisión del Programa Fiscal Financiero 2025.

Con esta determinación, el Gobierno abre el camino hacia una modificación en la política cambiaria del país, dejando en manos del Banco Central de Bolivia la ejecución técnica y normativa del nuevo esquema.

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