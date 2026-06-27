Secretaría de Seguridad Ciudadana rinde honores póstumos a Runy Callaú

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de la Sierra realizó un emotivo homenaje póstumo en honor al capitán Runy Callaú, reconociendo su invaluable trayectoria. Durante el acto, las sirenas de las unidades de rescate se hicieron sonar al unísono como un símbolo de respeto y despedida a su dedicación.

Paulo Viruez, secretario de Seguridad Ciudadana, expresó: “Como municipio hemos hecho los honores correspondientes a nuestro gran amigo, un héroe nacional, departamental, en el aspecto de atención a emergencias de alto riesgo. Con él hemos tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar realizando rescates, atenciones y lo que la evacuación de muchas personas en diferentes situaciones”.

Una trayectoria de valor compartida

La autoridad edil rememoró una de las misiones más complejas que compartieron juntos durante una intensa jornada de auxilio en los canales de la ciudad.

Al respecto, Viruez recordó: “Empezamos a operar juntamente con él desde el segundo anillo y llegamos hasta el desemboque del canal a las 9 de la mañana y tuvimos que meternos nadando para poder recuperar el cuerpo de un joven”.

Este rescate marcó de manera profunda la relación entre ambos profesionales debido al esfuerzo físico y emocional que demandó la emergencia. "Es una anécdota que ha sido una de las más pesadas, más duras porque hemos estado con toda la trayectoria durante toda la madrugada y parte de la mañana hasta la recuperación del cuerpo; hay un dolor profundo, más como amigo, como colega, como camarada”, concluyó Viruez.

El legado de una vida entregada al servicio

Runy Callaú Monasterio, se destacó como líder rescatista, exdiputado y fundador de la Fundación de Salvamento y Rescate (FUNSAR). El reconocido capitán dedicó casi cuatro décadas de su vida de manera íntegra al servicio voluntario y a la atención de diversas crisis en el país.

En los últimos años, Callaú enfrentó una delicada situación de salud debido a las secuelas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) que sufrió en la gestión 2021. Recientemente había viajado junto a su esposa a Brasil en busca de un tratamiento médico especializado, sin embargo, este jueves se confirmó la triste noticia de su deceso.

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