Aprehenden al dirigente Alberto Quelali por presunta relación con bloqueos

El dirigente de la FEJUVE El Alto, Alberto Quelali, fue aprehendido este viernes en la zona Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz, por su presunta relación con hechos vinculados a los bloqueos registrados en el país.

De acuerdo con la información preliminar, la aprehensión se realizó durante esta jornada y posteriormente Quelali fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permanece mientras se desarrollan las investigaciones.

Caso en etapa preliminar

Las autoridades informaron que el caso se encuentra en etapa investigativa y que se realizan las indagaciones correspondientes para establecer la presunta participación del dirigente en los hechos que motivaron su aprehensión.

La FELCC continúa con las diligencias para recopilar elementos que permitan esclarecer el caso y determinar la situación jurídica de Quelali.

La aprehensión de Quelali se suma a las investigaciones abiertas en torno a hechos relacionados con los 52 días de bloqueos, mientras las autoridades continúan identificando a posibles responsables.

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