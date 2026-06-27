La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado 27 de junio que la mayor parte de la Red Vial Fundamental se encuentra expedita, luego del levantamiento de los bloqueos registrados durante las últimas semanas. No obstante, aún permanece un punto de bloqueo en el tramo Ivirgarzama – Puerto Villarroel, a la altura del puesto de control de Umopar, en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con el mapa de transitabilidad, el resto del país presenta circulación normal, aunque existen restricciones vehiculares, desvíos y sectores donde se recomienda extremar las precauciones debido a trabajos viales o condiciones climáticas.

En el departamento de La Paz, el tramo Puente Chaco – Puente Villa registra restricción vehicular todos los días en dos horarios: de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00. La ABC pidió a los conductores planificar sus desplazamientos y respetar la señalización instalada en la zona.

En Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas permanece intransitable debido a una inundación registrada en inmediaciones del puente San Miguelito, por lo que las autoridades recomendaron evitar la circulación hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito.

Asimismo, el sector Bermejo – La Angostura mantiene restricción vehicular de lunes a viernes, entre las 08:00 y 11:30, y de 14:00 a 17:30. La medida busca facilitar las labores que se realizan en el lugar y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

En el departamento de Pando, los tramos Kilómetro 185 – La Floresta y Conquista – El Sena continúan habilitados, aunque con desvíos debido a trabajos de construcción y conservación vial. En ambos sectores se recomienda reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal desplazado en carretera.

La ABC destacó que, tras la suspensión de los bloqueos que afectaron diferentes puntos del país, la transitabilidad volvió a la normalidad en la mayor parte de la red caminera. Sin embargo, exhortó a los viajeros a verificar el estado de las rutas antes de emprender viaje, especialmente en zonas donde existen restricciones temporales, desvíos o condiciones climáticas adversas.

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