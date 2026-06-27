TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Bajo fuerte resguardo policial trasladan a la hermana de Marset de Palmasola a una clínica privada

El traslado se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado miércoles 24 de junio por un juez de la Villa Primero de Mayo, que autorizó la salida temporal de la interna para una revisión médica fuera del centro penitenciario.

Red Uno de Bolivia

27/06/2026 8:47

Agregar Reduno en
Tatiana Marset fue trasladada de Palmasola a una clínica privada. FOTO: Sergio Herrera/ RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La mañana de este sábado, Tatiana Marset Alba, hermana del presunto narcotraficante Sebastián Marset, fue trasladada desde el penal de Palmasola hasta una clínica privada ubicada en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra para someterse a estudios médicos, en medio de un amplio dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Boliviana.

La ciudadana uruguaya, de 22 años, salió del recinto penitenciario escoltada por efectivos policiales, quienes garantizaron su traslado hasta un centro asistencial, donde será sometida a una evaluación médica tras presentar complicaciones de salud relacionadas con un cuadro hepático, según la información conocida hasta el momento.

El traslado se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado miércoles 24 de junio por un juez de la Villa Primero de Mayo, que autorizó la salida temporal de la interna para una revisión médica fuera del centro penitenciario. Sin embargo, la disposición recién fue ejecutada este sábado, tres días después de haber sido emitida.

Tatiana Marset cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola mientras es investigada por sus presuntos vínculos con la organización criminal que, según las autoridades, era liderada por su hermano, Sebastián Marset.

Tras la realización de los estudios médicos, se prevé que la recluida retorne al penal de Palmasola.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD