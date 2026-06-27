"Pildoritas" devuelven celulares robados a la Felcc enviándolos en un taxi para evitar ser procesadas

Un hecho que raya en lo insólito se registró la madrugada de este viernes en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Un grupo de delincuentes, conocidas popularmente como "pildoritas", decidió devolver los teléfonos celulares que habían robado enviándolos a las dependencias policiales a bordo de un radiotaxi, en un desesperado intento por frenar la acción de la justicia tras la captura de una de sus cómplices.

El caso se originó en la zona sur, donde una reunión social terminó convirtiéndose en el escenario de un delito. Según la denuncia formal, tres mujeres captaron a dos víctimas y, bajo la modalidad del dopaje ("pildoritas"), aprovecharon un descuido para sustraerles sus teléfonos móviles de alta gama y darse a la fuga de inmediato.

El rastreo satelital activó la alerta

Tras percatarse del robo, los afectados sentaron la denuncia ante la Policía Boliviana. De manera inmediata, los efectivos activaron el sistema de rastreo satelital (GPS) de uno de los dispositivos, lo que permitió localizar y aprehender a una joven de 18 años, plenamente identificada como una de las coautoras del hecho.

Al verse acorraladas y con su compañera tras las rejas, las otras dos cómplices que continuaban prófugas idearon una particular estrategia para intentar librarse de los cargos por robo agravado.

Una encomienda directa a la Policía

Pocas horas después de la detención, un chofer de servicio de radiotaxi se presentó de manera sorpresiva en las instalaciones de la Felcc portando una bolsa de tela de color azul. Para sorpresa de los agentes de turno, al abrir el paquete descubrieron los teléfonos celulares que habían sido reportados como robados esa misma madrugada.

Las investigaciones preliminares apuntan a que una de las prófugas, identificada únicamente con el nombre de Brenda, contrató el servicio de transporte para deshacerse de la evidencia y evitar ser procesada junto a la joven detenida.

Investigación en curso: Pese a la devolución de los objetos robados, la Felcc informó que el proceso legal continúa su curso. La joven de 18 años permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras el personal de inteligencia civil intensifica la búsqueda de "Brenda" y la tercera implicada para desarticular por completo a esta banda de antisociales.

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