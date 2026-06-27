Deliverys realizan controles de seguridad en la Doble Vía a La Guardia

Los repartidores realizaron un operativo en la zona del cuarto anillo, donde quemaron objetos que pertenecían a presuntos delincuentes que utilizaban un canal de drenaje como refugio.
26/06/2026 23:22
Escuchar esta nota
Un grupo de deliverys realizó un operativo en la zona del cuarto anillo y la Doble Vía a La Guardia, donde quemó objetos que, según denunciaron, pertenecían a personas dedicadas a delinquir y que utilizaban un canal de drenaje como refugio.
Los repartidores aseguraron que la medida fue adoptada debido a los constantes hechos de inseguridad registrados en la zona, considerada como uno de los puntos más peligrosos para realizar entregas.
Según los trabajadores, varios deliverys han sido víctimas de robos y asaltos en inmediaciones de la Doble Vía a La Guardia, por lo que decidieron organizar patrullajes preventivos y recuperar el espacio.
Además, pidieron a las autoridades realizar controles permanentes en el sector para evitar que el canal de drenaje vuelva a ser ocupado.
Mira la programación en Red Uno Play