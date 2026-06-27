Deliverys realizan controles de seguridad en la Doble Vía a La Guardia

Un grupo de deliverys realizó un operativo en la zona del cuarto anillo y la Doble Vía a La Guardia, donde quemó objetos que, según denunciaron, pertenecían a personas dedicadas a delinquir y que utilizaban un canal de drenaje como refugio.

Foto: Red Uno

Los repartidores aseguraron que la medida fue adoptada debido a los constantes hechos de inseguridad registrados en la zona, considerada como uno de los puntos más peligrosos para realizar entregas.

Según los trabajadores, varios deliverys han sido víctimas de robos y asaltos en inmediaciones de la Doble Vía a La Guardia, por lo que decidieron organizar patrullajes preventivos y recuperar el espacio.

Foto: Red Uno

Además, pidieron a las autoridades realizar controles permanentes en el sector para evitar que el canal de drenaje vuelva a ser ocupado.

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