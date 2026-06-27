“Queremos dar sensación de seguridad”: policías y militares patrullan Santa Cruz

Con el objetivo de contener el incremento de hechos delictivos y fortalecer la presencia del Estado en las calles, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo de alto impacto en la ciudad de Santa Cruz, movilizando a más de 300 efectivos entre policías y militares.

El subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Franklin Villazón, informó que las tareas de patrullaje se desarrollarán mediante la división de la capital cruceña en cuatro cuadrantes, permitiendo una cobertura simultánea en los sectores considerados de mayor conflictividad.

“Se está realizando un conjunto de operaciones combinadas. La Policía Boliviana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, va a realizar operaciones segmentando la ciudad en cuatro cuadrantes. Vamos a llegar a todos los barrios, principalmente Los Lotes, Villa Primero de Mayo y la zona de Los Chacos”, explicó la autoridad.

Villazón señaló que el despliegue busca no solo incrementar la seguridad ciudadana, sino también garantizar el cumplimiento de la normativa vigente durante el estado de excepción. Asimismo, indicó que el operativo contempla la participación inicial de 200 efectivos policiales y 100 militares en la provincia Andrés Ibáñez, mientras que acciones similares se ejecutan en ciudades intermedias y zonas fronterizas con personal adicional.

Los controles estarán dirigidos principalmente a sectores donde existe mayor concentración de jóvenes, presencia de pandillas y consumo de bebidas alcohólicas, además de incluir operativos específicos para detectar la portación ilegal de armas de fuego.

“Lo que queremos es dar esa sensación de seguridad a nuestra población. Vamos a focalizar los puntos donde existe mayor conflictividad y realizar controles permanentes”, afirmó el jefe policial.

Finalmente, la autoridad exhortó a la ciudadanía a colaborar con las labores de control y aseguró que la Policía, en coordinación con las Fuerzas Armadas, mantendrá los patrullajes para fortalecer las condiciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a la población cruceña.

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