Umopar vuelve a El Castillo tras acuerdo con cocaleros, pero la vigilia se mantiene

Después de días de tensión, repliegue policial, bloqueo y presión social en el trópico de Cochabamba, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural y dirigentes de los productores de coca firmaron este sábado un acta de entendimiento que permitirá el retorno de los efectivos al retén de El Castillo, en Villa Tunari.

El acuerdo fue suscrito entre el comandante de Umopar y representantes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, con el objetivo de restablecer las labores de control y lucha contra el narcotráfico en la zona.

La firma del documento marca un nuevo capítulo en un conflicto que había puesto nuevamente en evidencia la tensión entre las fuerzas antidroga y sectores movilizados del trópico.

Días atrás, efectivos de Umopar habían retomado sus labores en el retén de El Castillo, luego de más de un mes de repliegue.

Sin embargo, la presencia policial generó la reacción de sectores cocaleros, que instalaron una protesta, bloquearon la vía y detonaron petardos en el sector.

Ante el riesgo de enfrentamientos, los uniformados se retiraron nuevamente hacia Chimoré, dejando en suspenso la reactivación de las operaciones antidroga en el punto de control.

Acta para reactivar labores antidroga

Según el reporte de Kawsachun Coca, tras varias reuniones entre ambas partes se logró consensuar un acta que permitirá el retorno de Umopar al retén.

El documento busca garantizar que los efectivos puedan retomar sus tareas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

La reactivación del retén es considerada clave por su ubicación estratégica en el trópico de Cochabamba, una zona de permanente atención para las tareas de interdicción.

La vigilia no se levanta

Pese al acuerdo, los dirigentes cocaleros confirmaron que la vigilia en El Castillo continuará.

Según explicaron, el objetivo será hacer seguimiento al trabajo de Umopar y mantener presencia en la zona ante cualquier nueva diferencia que pueda surgir.

“La vigilia se mantiene por cuestión de seguridad en el punto de Castillo, porque sabemos que las constantes amenazas de este gobierno de querer de alguna forma intervenir, detener a nuestro expresidente, el hermano Evo Morales”, señaló uno de los representantes del sector.

Los dirigentes indicaron que, si aparecen nuevos desacuerdos, volverán a instalar mesas de diálogo.

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