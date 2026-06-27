Duelo de gigantes hoy por Red Uno: Colombia y Portugal definen al líder del grupo

La emoción del Mundial 2026 continúa por Red Uno con un partido de alto voltaje: Colombia vs. Portugal, un duelo que promete intensidad, figuras en cancha y una definición directa por el primer lugar del Grupo K.

El encuentro se disputa hoy, sábado 27 de junio de 2026, a las 19:30 en el estadio de Miami, con arbitraje de Alireza Faghani.

Colombia llega en una posición favorable. La selección cafetera depende de sí misma y con un empate le alcanza para quedarse con el liderato del grupo. Su campaña hasta ahora le permite afrontar este partido con mayor margen, pero frente a Portugal no puede confiarse.

Del otro lado, Portugal llega con una obligación clara: ganar. El equipo europeo necesita sumar los tres puntos si quiere superar a Colombia en la tabla y avanzar a la siguiente fase como primero del Grupo K.

La expectativa es alta porque no se trata solo de un partido más de fase de grupos. El resultado puede definir el camino de ambas selecciones en la siguiente ronda del Mundial.

Colombia buscará sostener su buen momento, manejar los tiempos del partido y aprovechar la ventaja que le da el empate. Portugal, en cambio, deberá salir a proponer, arriesgar y buscar desde el inicio un triunfo que le permita quedarse con la cima.

Será un duelo de estrategia, carácter y jerarquía, con dos selecciones que llegan con objetivos claros y con la presión propia de una definición mundialista.

La invitación está hecha: Colombia vs. Portugal se vive hoy por Red Uno, en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo K.

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