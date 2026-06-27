Red Uno transmite Argentina vs. Jordania: la Scaloneta cierra el grupo con Messi en el banco

La campeona del mundo vuelve a escena y lo hace por la señal de Red Uno.

La Selección Argentina enfrentará esta noche a Jordania, desde las 22:00, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El partido llega con una particularidad: la “Scaloneta” ya tiene asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final y también el primer puesto de su zona. Por ese motivo, Lionel Scaloni decidió cuidar piezas importantes y darles minutos a futbolistas que no tuvieron tanta participación en los primeros encuentros.

Messi comenzaría en el banco

La principal novedad pasa por Lionel Messi, quien comenzaría el compromiso desde el banco de suplentes.

La decisión responde a la intención del cuerpo técnico de dosificar cargas, evitar riesgos y preservar al capitán argentino para la fase eliminatoria, donde el margen de error será mínimo.

Sin Messi desde el arranque, Argentina tendrá una oportunidad para probar variantes, sostener el ritmo competitivo y observar a jugadores que buscan ganarse un lugar en los momentos decisivos del torneo.

Posible equipo argentino

La posible formación de Argentina sería con:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz y Julián Álvarez.

Será un equipo con mayoría de nombres alternativos, pero con suficiente jerarquía para mantener el estilo competitivo que caracteriza a la selección de Scaloni.

Una prueba antes de la fase decisiva

Aunque Argentina ya tiene el boleto asegurado, el partido ante Jordania no será un simple trámite.

Para varios jugadores será una oportunidad clave de mostrarse, sumar confianza y demostrar que pueden responder cuando el equipo los necesite.

Jordania, por su parte, intentará cerrar su participación con una actuación digna frente a una de las selecciones más fuertes del mundo.

Lo que viene para Argentina

Tras cerrar la fase de grupos, Argentina ya mira hacia la próxima instancia, donde enfrentará al segundo del Grupo H en Miami.

La Scaloneta llega con tranquilidad, pero también con la responsabilidad de sostener su condición de candidata.

Esta noche, el campeón del mundo vuelve a la cancha con rotación, expectativa y la mirada puesta en lo que realmente importa: la fase eliminatoria.

Argentina vs. Jordania se vive hoy, desde las 22:00, por la señal de Red Uno.

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