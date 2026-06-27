"Era una fiesta de niños": El desgarrador relato de un rescatista tras el terremoto

El dolor y la impotencia marcaron el testimonio de un rescatista venezolano que participa en las labores de búsqueda tras los terremotos que se registraron el pasado 24 de junio. En un video difundido en redes sociales, el hombre no pudo contener las lágrimas al contar lo que encontró entre los escombros.

"Estabamos en el edificio más grande que se cayó y me da mucho dolor porque los cuerpos que estábamos sacando eran de una fiesta de niños... No se imagina, esto es muy fuerte", dijo.

El rescatista explicó que, pese a la dureza del trabajo, intenta mantenerse fuerte para seguir ayudando. Sin embargo, reconoció que la escena que presenció lo afectó profundamente.

"Hay que ser duro, pero me da mucho dolor la noticia, pero ya están metiendo máquinas y no hay nada más que hacer... seguir trabajando", expresó.

También contó que los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona, aunque ya comenzaron a utilizar maquinaria pesada para remover los escombros, una señal de que las posibilidades de encontrar más personas con vida son cada vez menores.

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