¡El Tapatón ya comenzó!: trae tus tapitas hoy por los niños con cáncer

La suma de cada tapa plástica entregada hoy se transformará de forma directa en medicamentos esenciales para los pacientes del Hospital Oncológico.
27/06/2026 10:40
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La gran fiesta de la solidaridad ciudadana ya está en marcha hoy sábado 27 de junio en las instalaciones de Empacar Express, situadas en la avenida Paraguá y Cuarto Anillo, atendiendo a toda la población desde las 09:00 de la mañana hasta las 18:00 horas. El ambiente desborda alegría y compromiso social en un evento pensado para que las familias de todos los municipios disfruten de juegos dinámicos, espectáculos en vivo y un despliegue musical mientras colaboran con una causa noble.
Una despliegue con ritmo solidario
El sector artístico cruceño ha respondido al llamado con un emotivo y completo programa que se desarrollará a lo largo del día para acompañar a cada ciudadano que se acerque a dejar su donación. Los asistentes podrán disfrutar de la presentación en vivo de los siguientes talentos confirmados:
El llamado urgente de un corazón colectivo
Soraya Kisen, presidenta de 'Tapitas x los chicos' destacó que en la pasada edición se logró recolectar 12 toneladas y 400 kilos de plástico, lo que significó un valioso aporte de Bs. 56.000 destinados a la compra de insumos médicos vitales.
El crecimiento de este festival solidario demuestra la inmensa empatía de los ciudadanos cruceños que se ha consolidado a lo largo del tiempo. "Yo estoy hace 3 años como presidenta, pero recuerdo que la primera Tapatón rezaba para que pasen los 300 kilos", recordó Kisen conmovida.
"Tenemos diseñado un día espectacular para la familia; desde las 9 a.m. tendremos juegos para niños, artistas invitados, cantantes, DJs", indicó entusiasmado Mauricio Ribera, jefe nacional de Recolección de Empacar.
Los ejecutivos recuerdan que estas toneladas de plástico equivalen a unos 5 millones de tapas individuales que se salvan de la contaminación y se convierten en salud directa. "El Tapatón es el evento masivo en el que llamamos a sumarse, pero el evento en sí dura todo el año", enfatizó Ribera, instando a la comunidad a no quedarse en casa y llevar sus tapitas antes del cierre de la jornada de hoy.
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