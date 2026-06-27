Así operaban “Los Yuris” en El Alto: clonaban autos robados para venderlos como legales

Un operativo policial ejecutado en un domicilio de la zona Alto Lima, en la ciudad de El Alto, permitió desarticular a la organización denominada “Los Yuris”, una banda de presuntos “auteros” que habría convertido vehículos robados e indocumentados en motorizados aparentemente legales.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, el grupo no solo estaría vinculado al robo de motorizados, sino también a la internación ilegal, manipulación y comercialización de vehículos conocidos comúnmente como “chutos”.

El dato más alarmante está en su presunto modus operandi: los vehículos eran alterados para borrar su verdadera identidad y luego ser reinsertados en el mercado.

El centro de operaciones

Según la investigación, la banda operaba desde un inmueble en Alto Lima, donde los efectivos encontraron plaquetas de identificación vehicular, autopartes, chapas de control y estructuras de chasis.

Estos elementos serán incorporados a la investigación, ya que algunos estarían vinculados a vehículos reportados como robados.

Para los investigadores, el lugar funcionaba como un punto de acopio y manipulación, donde los motorizados eran modificados antes de volver a circular.

Cómo funcionaba el presunto negocio

El mecanismo, según Diprove, comenzaba con la obtención de vehículos robados o indocumentados.

Luego, los presuntos integrantes de la organización alteraban sus elementos de identificación, entre ellos placas, plaquetas y partes del chasis, con el objetivo de cambiar la identidad original del motorizado.

Una vez modificados, los vehículos podían ser puestos nuevamente en circulación o comercializados como si fueran legales.

En otras palabras, el objetivo era “clonar” autos: tomar elementos de identificación de un vehículo para colocarlos en otro y así dificultar que fueran reconocidos como robados o indocumentados.

Plaquetas, chasis y autopartes

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron una importante cantidad de placas y plaquetas de identificación vehicular.

“Estas son las placas de identificación de vehículos, algunos indocumentados, o que para clonarlos justamente les sacan esta placa para ponerlas en otro vehículo”, explicaron los investigadores.

El director nacional de Diprove, coronel Pavel Tobar, informó que también se encontraron partes de vehículos y estructuras de chasis que habrían sido implantadas en otros motorizados.

“Hemos encontrado partes de los vehículos, las chapas de control. Hemos encontrado también parte de una estructura de chasis que habría sido implantada en otro vehículo, seguramente con el objetivo de ponerlo en circulación, de clonarlo”, indicó el jefe policial.

Una operación de varios años

Los primeros indicios apuntan a que la organización habría operado durante varios años.

La cantidad de autopartes, placas y elementos encontrados en el inmueble hace presumir a los investigadores que la actividad no era reciente y que el grupo pudo haber funcionado entre tres y cinco años.

Además, Diprove no descarta que la red tenga vínculos con el robo de vehículos en otros países, lo que amplía el alcance de la investigación.

El golpe policial

La intervención permitió desarticular una estructura que, según la Policía, se dedicaba a dar nueva apariencia e identidad a vehículos robados o internados ilegalmente.

El caso vuelve a exponer la forma en que operan algunas bandas de “auteros”: no solo roban motorizados, también los modifican, los fragmentan, los mezclan con otras piezas y los hacen pasar como vehículos legales.

Ahora, los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar cuántos vehículos fueron afectados, cuántas víctimas existen y si la organización tenía conexiones fuera del país.

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