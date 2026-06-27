Urgente: incendio consume una vivienda en el barrio Magisterio de Cochabamba

Un incendio se registra al interior de una vivienda ubicada en el barrio Magisterio, zona de Imba, generando alarma entre los vecinos de la zona en Cochabamba.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del lugar fueron quienes alertaron a los equipos de emergencia al percatarse de la presencia de fuego y humo dentro del inmueble.

La emergencia movilizó a vecinos, quienes aguardaban la llegada de personal especializado para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Hasta el momento, se desconoce la causa que habría originado el incendio.

El hecho se encuentra en desarrollo y se espera un informe oficial de los equipos de emergencia para conocer la magnitud de los daños materiales y las circunstancias del siniestro.

Las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse alejados del área afectada para facilitar el trabajo de los bomberos y evitar riesgos.

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