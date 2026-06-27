¿Necesita comprar gasolina en bidón? Estos son los requisitos que debe cumplir

Ante el incremento en la demanda de combustibles, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que la compra de gasolina en bidones u otros envases aptos requerirá el registro obligatorio del solicitante en la plataforma SIScarguío.

La medida forma parte de las acciones de control que ejecuta la entidad en estaciones de servicio del país, con el objetivo de fortalecer la fiscalización en la comercialización de carburantes y prevenir posibles irregularidades en su adquisición.

Según la ANH, el registro constituye un requisito previo para autorizar y controlar la venta de gasolina fuera del tanque de los vehículos.

¿Qué debe hacer el usuario?

Las personas que necesiten comprar gasolina en bidón deberán realizar previamente su registro en la plataforma SIScarguío.

Este procedimiento permitirá identificar al solicitante, controlar la operación y registrar la adquisición del combustible.

La entidad recomendó realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes al momento de acudir a una estación de servicio.

¿Por qué se exige el registro?

La ANH explicó que el objetivo es garantizar la trazabilidad del combustible y verificar que la gasolina adquirida en envases aptos tenga un uso adecuado.

El control busca evitar irregularidades como acopio, reventa ilegal, contrabando, especulación o desvío de carburantes hacia actividades no autorizadas.

En ese sentido, la compra fuera del tanque del vehículo no queda prohibida, pero sí estará sujeta a registro, control y cumplimiento de la normativa vigente.

Envases aptos y control en surtidores

La medida aplica para quienes requieran adquirir gasolina en bidones u otros envases aptos.

Las estaciones de servicio deberán verificar que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos antes de realizar la venta.

Además, los usuarios deberán tomar en cuenta que la normativa contempla controles diferenciados según el volumen requerido y, en algunos casos, según la zona donde se realice la compra.

Recomendación de la ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos exhortó a la población a registrarse con anticipación en SIScarguío y cumplir con los requisitos antes de comprar gasolina en bidones.

La entidad reafirmó que estas acciones buscan garantizar el abastecimiento adecuado, ordenar la comercialización de combustibles y evitar el uso irregular de carburantes en el país.

La recomendación es clara: si necesita comprar gasolina fuera del tanque de su vehículo, primero verifique su registro y evite contratiempos en el surtidor.

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