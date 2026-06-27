Los dos fuertes terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela dejaron secuelas de destrucción, pero también impactantes historias de supervivencia. En las Residencias Militares del estado La Guaira, un niño relató de primera mano cómo logró salvarse de manera milagrosa tras el colapso total de la edificación donde se encontraba.

Un rescate inexplicable entre las ruinas

El pequeño explicó que una grieta en la estructura le permitió ver hacia el exterior y ser localizado, justo antes de que una figura misteriosa apareciera para remover el pesado bloque que lo aprisionaba.

"Apareció alguien, alguien raro, no sé quién fue, un milagro, parecía un señor y me estrechó la mano así como si fuera Jesús", declaró el menor al describir el impactante instante en que fue puesto a salvo.

En el mismo lugar del siniestro, otro menor de edad permaneció atrapado de forma crítica durante dos horas y pudo ser rescatado con vida gracias a intensas maniobras de palanca realizadas en el sitio. Los testimonios de estos sobrevivientes continúan resonando con fuerza mientras las comunidades afectadas intentan asimilar el impacto de la catástrofe.

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