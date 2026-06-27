EEUU envía a Venezuela una flota de aeronaves militares, buques navales y ayuda de la Fuerza Espacial

Miami (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses enviaron este viernes a Venezuela un grupo de aeronaves militares, buques navales, helicópteros y ayuda de la Fuerza Espacial (Space Force) tras los terremotos en el país suramericano que dejan 920 muertos y 3.360 heridos, según el último reporte oficial, que dio el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó en un comunicado del envío de dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea con equipos de rescate urbano desde Los Ángeles y Fairfax (Virginia), mientras que una tercera aeronave traslada material logístico a Caracas.

Además, aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines están movilizando un equipo de evaluación de aeródromos para apoyar las operaciones en las zonas afectadas, agregó el organismo militar, con sede en Miami.

El despliegue incluye también los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings en «aguas cercanas» a Venezuela para apoyo y asistencia, mientras que tres helicópteros CH-47 Chinook del Ejército de EE.UU., junto con personal de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, partirán desde Honduras para el transporte de personal y suministros.

Se anunciarían más ayudas por parte de EE.UU.

El Comando Sur añadió que su componente de la Fuerza Espacial de EE.UU. está proporcionando imágenes satelitales de las áreas devastadas para apoyar la planificación de la respuesta humanitaria y la identificación de las zonas más afectadas.

El organismo indicó que la operación continúa en coordinación con el Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela y otros socios internacionales, y que se prevén nuevos anuncios sobre posibles despliegues adicionales en función de la evolución de la emergencia.

El operativo forma parte del apoyo de la Administración de Donald Trump a las labores de ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, una operación solicitada por el Gobierno venezolano y coordinada por el Departamento de Estado.

Delcy dice que EE.UU. ratificó su respaldo a Venezuela

Por su parte, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó que conversó con Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de esta semana.

«Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela», escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas, el Gobierno de Venezuela ha mostrado apertura en las relaciones con el país norteamericano y ha recibido a altas autoridades estadounidenses.

Delcy Rodríguez ha llamado «socio y amigo» a Trump y ha asegurado que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, por la cual pidió el cese de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile y Colombia llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y atención de los afectados.

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