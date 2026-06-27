Antonela Roccuzzo se solidariza con Venezuela tras devastadores terremotos y lidera millonaria campaña de ayuda

En medio de la emergencia humanitaria provocada por los recientes y devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, las muestras de apoyo internacional no se han hecho esperar. Una de las voces más resonantes ha sido la de la empresaria argentina Antonela Roccuzzo, quien se sumó activamente a la ola de solidaridad global con un emotivo mensaje en sus redes sociales y el respaldo directo a una masiva recaudación de fondos.

La esposa de la estrella del fútbol Lionel Messi expresó su profundo dolor y apoyo hacia las familias afectadas, utilizando su masivo alcance digital para convocar a la comunidad internacional a colaborar con la campaña de emergencia de la organización Venezuela Foundation, canalizada a través de la plataforma GoFundMe.

La iniciativa busca mitigar la crisis mediante la entrega directa de insumos de primera necesidad a las zonas de desastre, incluyendo alimentos no perecederos y agua potable, atención médica de emergencia y medicamentos, hits de higiene personal, además de refugios temporales para quienes perdieron sus hogares.

Gracias al impulso de Roccuzzo y a la respuesta de miles de personas en todo el mundo, la colecta ha alcanzado un éxito rotundo en tiempo récord. Hasta el momento, se han registrado 32,714 donativos, logrando recaudar la cifra de 2,328,378 dólares.

El objetivo final de la campaña es alcanzar los 4 millones de dólares, una meta que permitirá ampliar de manera significativa el despliegue de la ayuda humanitaria y llegar a las comunidades más aisladas por los sismos.

Las donaciones continúan abiertas de manera global en la plataforma GoFundMe bajo el nombre de la organización, donde se siguen recibiendo aportes para brindar una luz de esperanza a las miles de familias venezolanas damnificadas.

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