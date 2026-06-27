Un impactante y trágico accidente conmocionó a los usuarios de redes sociales en todo el mundo. Un hombre de 52 años, identificado como Satish, se debate entre la vida y la muerte tras quedar en estado de coma luego de que una enorme rama seca se desprendiera de un árbol y lo golpeara directamente en la cabeza mientras conducía su motocicleta.

El suceso ocurrió la tarde de este miércoles en la concurrida avenida Ram Mandir Road, ubicada en el área de Rajajinagar, en la tecnológica ciudad de Bengaluru (antigua Bangalore), al sur de la India.

Una trampa mortal captada en video

La secuencia completa del accidente fue registrada por cámaras de seguridad de la zona (CCTV). En el video, que ya se volvió viral por lo explícito de sus imágenes, se observa cómo la rama se quiebra de forma repentina e inesperada justo en el momento en que Satish transitaba por el lugar.

El brutal impacto en la cabeza provocó que el conductor perdiendo instantáneamente el control de su vehículo de dos ruedas, estrellándose violentamente contra el pavimento.

De acuerdo con reportes médicos, la víctima sufrió traumatismos craneoencefálicos severos y heridas de extrema gravedad. Tras ser auxiliado por transeúntes, fue trasladado de urgencia al Hospital Manipal en Yeshwanthpur, donde fue sometido a una cirugía compleja. Actualmente permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo un diagnóstico crítico, según el portal India Today.

Más allá de la tragedia personal, el caso ha traspasado fronteras al encender las alarmas sobre el peligro que representan los árboles descuidados en las grandes urbes.

Vecinos de la zona afectada denunciaron públicamente que ya habían emitido repetidas advertencias y quejas formales al Departamento Forestal y a las autoridades civiles sobre el evidente estado de descomposición de las ramas de ese árbol en particular. Según los residentes, sus reclamos fueron completamente ignorados

Vea el video:

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