De cachorro maltratado a héroe nacional: Tsunami, el can que busca vida entre los escombros tras el fatal terremoto en Venezuela

En medio del dolor y la devastación que sufren millones de venezolanos tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país este miércoles 24 de junio —calificado por el Servicio Geológico de Estados Unidos como el más potente en territorio venezolano en 126 años—, las historias de milagros comienzan a surgir entre las ruinas. El rostro de la esperanza tiene cuatro patas, se llama Tsunami, y su olfato ha vuelto a desafiar a la muerte.

Según las autoridades venezolanas, los dos terremotos, que afectaron principalmente a Caracas y al estado vecino de La Guaira, dejan 920 muertos, 3.360 heridos y cuantiosos daños materiales. En este escenario crítico, el trabajo de los equipos caninos se ha vuelto indispensable para encontrar sobrevivientes donde las máquinas no llegan.

Tsunami. Foto: Instagram/ksar_ecid_oficial

El rescate en las Residencias Rita: Tres horas de tensión

El escenario del último milagro de Tsunami fueron las Residencias Rita, un edificio de ocho pisos ubicado en el sector de San Bernardino, en Caracas, que colapsó por completo tras los temblores con epicentro en Montalbán, Carabobo.

Bajo un estricto protocolo de silencio absoluto —necesario para evitar la contaminación acústica y de olores—, este ejemplar de raza Border Collie fue desplegado sobre las montañas de polvo y concreto. Tras recorrer la zona con firmeza, Tsunami realizó el "marcaje", la señal inequívoca con la que avisa a sus guías que ha detectado vida humana.

Tras el marcaje, los equipos de Protección Civil y rescatistas iniciaron una compleja operación de excavación que se extendió por tres horas. Finalmente, unas seis horas después del colapso del edificio, lograron extraer con vida a Don José, un hombre de aproximadamente 60 años que permanecía atrapado bajo las estructuras.

Una vida de superación: El perro que venció al maltrato

La historia de Tsunami es un testimonio de resiliencia. Antes de convertirse en una leyenda del rescate en Venezuela, fue un cachorro desnutrido y víctima de crueles maltratos. Fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa), que al notar su energía e hiperactividad lo puso en contacto con Jorge Beens, fundador y director del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid).

Beens detectó de inmediato el enorme potencial del can y lo sometió a años de riguroso entrenamiento. Con el tiempo, Tsunami demostró una capacidad excepcional:

Trayectoria internacional: Formó parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar que viajó a Turquía tras los devastadores terremotos de 2023.

Héroe local: Participó en los rescates de los deslaves de Las Tejerías y El Castaño, en el estado Aragua.

Récord de vidas salvadas: Con el rescate de Caracas, el can ya ha localizado a 12 personas con vida a lo largo de su trayectoria.

A sus nueve años de edad, Tsunami se encuentra en el límite de su edad operativa. Sus entrenadores ya habían anunciado que este año se retiraría de las labores de emergencia. Para mantenerse fuerte en estas jornadas extenuantes, recibe atención y chequeos médicos veterinarios constantes a pie de desastre.

La última misión de una leyenda

El destino ha querido que la última misión del perro que una vez fue abandonado y maltratado consista en devolver la vida, el aliento y la esperanza a un país entero sumido en la emergencia. Su labor vuelve a poner en evidencia que, en situaciones de desastre, el binomio entre el ser humano y el perro sigue siendo la tecnología más infalible que existe.

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