Luto y dolor: Encuentran sin vida a futbolista de la Vinotinto tras los terremotos en Venezuela

El fútbol venezolano está de luto. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó este viernes el fallecimiento de Yimvert Berroterán, futbolista de la selección Sub-20, quien había sido reportado como desaparecido tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela.

La noticia fue comunicada por la FVF mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven futbolista, cuya muerte ha conmocionado al deporte venezolano.

De acuerdo con los reportes, la madre de la novia del jugador envió un video que permitió confirmar el trágico desenlace. Posteriormente, las autoridades localizaron el cuerpo de Berroterán entre los escombros de una de las zonas afectadas por el desastre.

El fallecimiento del prometedor futbolista ha generado numerosas muestras de pesar por parte de clubes, compañeros, aficionados y diversas instituciones deportivas, que lamentan la pérdida de una de las jóvenes promesas de la Vinotinto.

Mira la programación en Red Uno Play