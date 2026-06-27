Futbolista fallecido en los terremotos de Venezuela jugó ante Bolivia en el Sub-17

El fallecimiento de Yimvert Berroterán, jugador de la selección venezolana Sub-17, ha conmocionado al fútbol sudamericano. El joven futbolista perdió la vida tras quedar atrapado entre los escombros durante los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado jueves.

Berroterán dejó su huella en el reciente Sudamericano Sub-17 disputado en marzo de 2025. En ese torneo enfrentó a la selección boliviana y fue uno de los protagonistas del triunfo de la Vinotinto por 2-0, al convertir uno de los goles del compromiso.

Tras conocerse la noticia de su deceso, muchos aficionados recordaron aquella actuación del juvenil venezolano, quien era considerado una de las promesas del fútbol de su país. Su muerte fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol, que expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

Aquel Sudamericano también quedó marcado para Bolivia, ya que la Verde logró clasificar a la Copa del Mundo Sub-17 después de varios años de ausencia, convirtiéndose en uno de los hitos más importantes del fútbol juvenil boliviano.

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