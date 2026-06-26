Se registra un nuevo sismo de magnitud 4.9 en Venezuela

La tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4.9 en el centronorte de Venezuela que volvió a despertar la preocupación de la población. Este movimiento telúrico ocurre apenas dos días después de los devastadores terremotos de 7.2 y 7.5 que golpearon con fuerza el norte de la nación.

Detalles técnicos del evento

Tanto el Servicio Geológico Colombiano como el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmaron que el evento ocurrió a las 6:16 p. m., hora local. Los reportes oficiales indican que el temblor tuvo una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros, lo que incrementó la percepción de su intensidad.

De acuerdo al medio El Tiempo, el sismo se sintió con fuerza en la capital, Caracas, y en diversas localidades costeras como Puerto Cabello, Aragua, Carabobo, Maracay, Valencia y San Antonio de los Altos. A través de las redes sociales, los ciudadanos describieron el fenómeno como un movimiento rápido y de corta duración, pero lo suficientemente intenso como para generar evacuaciones preventivas.

Resonancia de una tragedia

Este nuevo temblor impacta al país en el peor momento posible, justo cuando los equipos de emergencia avanzan en la remoción de escombros de las edificaciones colapsadas a mitad de semana. Las labores de búsqueda y la atención a las cientos de víctimas continúan activas en un escenario de extrema vulnerabilidad.

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