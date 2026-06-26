En Venezuela, también se priorizó rescate de mascotas tras terremoto

En medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes, equipos de rescate en Venezuela han intensificado los operativos para recuperar mascotas que quedaron atrapadas tras los dos terremotos que afectaron gravemente al país.

Bomberos, rescatistas y voluntarios trabajan contra el tiempo para localizar y salvar perros y gatos que sobrevivieron al colapso de viviendas y edificios, principalmente en las zonas costeras y urbanas más afectadas por el desastre.

Las tareas de rescate de animales se desarrollan de manera paralela a la búsqueda de personas desaparecidas, mientras ciudadanos y organizaciones de apoyo colaboran en la evacuación y atención de mascotas heridas o extraviadas.

Mira la programación en Red Uno Play