La tragedia en Venezuela continúa agravándose. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este viernes que los dos terremotos registrados el miércoles 24 de junio ya dejan 920 personas fallecidas y 3.360 heridos.

El nuevo balance fue comunicado durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, en la que Rodríguez expresó el dolor del país por la magnitud de la emergencia.

“Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló.

Una emergencia que golpea a miles de familias

Los sismos provocaron severos daños en distintas zonas del país, con edificios colapsados, viviendas afectadas y familias que aún buscan información sobre sus seres queridos.

Las labores de rescate continúan en las áreas más golpeadas, mientras equipos de emergencia trabajan para ubicar a personas atrapadas entre los escombros y asistir a los damnificados.

La situación también mantiene en alerta a venezolanos que viven en el exterior, entre ellos residentes en Bolivia, quienes intentan comunicarse con familiares en las zonas afectadas.

Preocupación fuera de Venezuela

En Bolivia, ciudadanos venezolanos expresaron su angustia por la falta de comunicación y la dificultad para conocer el estado de sus familiares.

Algunos residentes señalaron que tienen parientes en sectores cercanos a las zonas afectadas y que las noticias llegan de manera fragmentada, lo que aumenta la desesperación.

La comunidad venezolana en el país también pidió ser tomada en cuenta en posibles acciones de ayuda humanitaria, con el objetivo de organizar donaciones y apoyo para quienes lo perdieron todo.

Continúan los rescates

Las autoridades venezolanas mantienen operativos de emergencia, mientras la comunidad internacional observa la evolución de una tragedia que ya deja cientos de víctimas mortales y miles de heridos.

El balance podría seguir cambiando conforme avancen las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

Por ahora, Venezuela enfrenta una de sus jornadas más dolorosas, marcada por el duelo, la incertidumbre y la necesidad urgente de asistencia humanitaria.

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