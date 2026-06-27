Nuevo pulso eruptivo en Nevados de Chillán reactiva los protocolos de seguridad en Chile

El complejo volcánico Nevados de Chillán registró un notable pulso eruptivo este viernes en el cráter Nicanor que encendió las alarmas de los habitantes de la Región de Ñuble. La gran columna de gas y ceniza resultó visible desde diversos puntos geográficos, esparciendo una rápida sensación de preocupación entre las comunidades aledañas.

Respuestas oficiales

De acuerdo al portal Bio Bio Chile, los organismos de emergencia regionales reaccionaron de inmediato para evaluar el impacto del fenómeno visual sobre la población y la infraestructura local. Las instituciones gubernamentales confirmaron de forma unánime que esta emanación se encuentra contemplada dentro del comportamiento regular de la actual alerta técnica amarilla.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ratificó la vigencia de la alerta temprana preventiva para las comunas vecinas de Pinto y Coihueco. Asimismo, se reforzó de manera estricta la prohibición de ingreso civil al radio de exclusión de un kilómetro fijado en torno al cono permanentemente activo.

Los equipos científicos y las autoridades locales mantienen una vigilancia digital y presencial ininterrumpida para registrar cualquier variación en la dinámica interna del macizo. El flujo de información se canalizará exclusivamente por plataformas institucionales para evitar falsas alarmas y asegurar la tranquilidad de la ciudadanía de Ñuble.

Mira la programación en Red Uno Play