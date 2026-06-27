Sismo de magnitud preliminar 6.1 sacude el noreste de Afganistán

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 6.1 sacudió la región del Hindu Kush en Afganistán hoy sábado 27 de junio. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el epicentro se localizó a 43 kilómetros al sur del distrito de Jurm, en la provincia nororiental de Badajshán.

Evaluaciones y divergencia en las mediciones

El fenómeno meteorológico se registró exactamente a las 17:34 hora local y tuvo una profundidad estimada de 191.9 kilómetros. Por su parte, el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) recalculó la fuerza del movimiento telúrico y fijó su magnitud preliminar en 5.8.

-De acuerdo al medio NMAS, hasta el momento, las autoridades locales no han reportado víctimas fatales ni daños materiales de gravedad en las comunidades cercanas al epicentro. Sin embargo, los expertos están alertas tras los recientes y devastadores terremotos en Filipinas y Venezuela, los cuales han dejado miles de víctimas.

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