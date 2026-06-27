Fotógrafo de Senegal se vuelve viral al retratar a su selección mediante la TV de su hotel

El partido entre Senegal e Irak por la tercera jornada del grupo I de la Copa del Mundo 2026 quedó marcado por un lamentable episodio que evidencia las severas restricciones migratorias. Un video viralizado en redes sociales expuso a un fotógrafo senegalés capturando las acciones del juego directamente desde la pantalla de un televisor en su hotel, tras presuntamente habérsele denegado la visa canadiense para ingresar al estadio de Toronto.

Este caso no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una problemática que afecta a numerosos comunicadores internacionales a quienes se les ha imposibilitado el ingreso a las naciones anfitrionas. Entre los afectados destaca el fotógrafo iraquí Talal Salah, quien tras acompañar a su delegación a Estados Unidos, fue sometido a un exhaustivo interrogatorio de diez horas antes de ser rechazado formalmente.

La rigurosidad de los controles fronterizos norteamericanos ha generado fuertes contrastes e indignación entre las delegaciones del torneo. Mientras al periodista Salah se le prohibió el acceso definitivo, el delantero estrella de su selección, Aymen Hussein, corrió con mejor suerte al ser liberado tras siete horas de retención para unirse a sus compromisos deportivos.

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