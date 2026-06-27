Bolivia alista envío de rescatistas a Venezuela tras los terremotos

Bolivia alista apoyo humanitario para Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron graves daños, víctimas y personas atrapadas entre los escombros.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que actualmente existen 26 rescatistas bolivianos dispuestos para viajar al país caribeño y sumarse a las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a los afectados.

Según la autoridad, el operativo se encuentra en etapa de coordinación mediante la Cancillería boliviana.

“Tenemos 26 personas en este momento que están rescatistas, que están dispuestos para ir hacia allá. Se está haciendo la coordinación a través de Cancillería”, declaró Justiniano.

Apoyo para labores de rescate

El ministro explicó que los rescatistas viajarían en una aeronave para incorporarse a las tareas de auxilio en las zonas afectadas por los terremotos.

El objetivo será apoyar el trabajo de los equipos que continúan buscando sobrevivientes y asistiendo a las personas damnificadas por el colapso de edificaciones.

“Estos rescatistas específicamente estarían yendo a un avión para ayudar en las labores de rescate de las personas que han sufrido este terremoto”, señaló la autoridad.

Venezuela vive horas críticas

Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria tras los sismos que provocaron destrucción en varias regiones, especialmente en zonas donde continúan las labores de remoción de escombros.

Equipos nacionales e internacionales se han sumado a las tareas de rescate, asistencia médica, evaluación de daños y apoyo logístico.

En ese contexto, Bolivia busca concretar el envío de personal especializado para aportar a la respuesta humanitaria.

Coordinación en curso

Justiniano remarcó que el traslado dependerá de las gestiones que se realizan por vía diplomática.

Hasta que se concrete la coordinación, el grupo de rescatistas permanecerá preparado para desplazarse cuando las autoridades definan las condiciones del viaje y el punto de destino.

La medida forma parte de la respuesta solidaria de Bolivia frente a la tragedia que golpea a Venezuela y que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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