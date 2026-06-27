Cívicos anuncian denuncias penales tras reunión con ministros en Santa Cruz

Tras una reunión en las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz, las autoridades nacionales y la dirigencia cívica dialogaron acerca de las consecuencias del periodo de bloqueos ocurrido en el país. Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fueron parte del encuentro.

Un saldo económico y humano devastador

De acuerdo al ente cívico, la evaluación del impacto de las protestas refleja un panorama alarmante que golpea directamente la estabilidad del aparato productivo y la vida de los ciudadanos.

Al respecto, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que “si hablamos en cuanto a lo económico, los datos que tenemos son más de 3 mil millones de dólares que se han perdido en el país. Pero también hay pérdidas humanas por estos bloqueos políticos, alguien tiene que responder a eso”.

Acciones penales contra los responsables

Para la dirigencia cruceña, la impunidad no es una opción viable si se pretende evitar que este escenario de inestabilidad social se repita en el corto plazo.

Cochamanidis señaló que el golpe de Estado gestado sigue latente y anunció que “vamos a presentar denuncias penales contra los responsables que creemos, desde nuestra institución, que son Evo Morales, Mario Argollo, Vicente Salazar, como también hay actores que del poder legislativo que estuvieron instigando a estos bloqueos”.

El rol del Estado y la reconstrucción

Cochamanidis indicó que la ruta hacia la normalidad institucional requerirá un esfuerzo conjunto y una respuesta firme por parte de los diferentes estamentos de la administración central. "El gobierno central está entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que atacar a los causantes de los 53 días de bloqueo", enfatizó el líder cívico, remarcando el papel clave de los ministros presentes.

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