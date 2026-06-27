Gobierno afirma que no hay bloqueos y anuncia procesos para evitar impunidad

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó este sábado que existe libre transitabilidad en todo el territorio nacional, luego de más de 50 días de bloqueos que afectaron distintas regiones del país.

La autoridad señaló que, desde el 22 de junio, no se registran puntos de bloqueo activos en las carreteras bolivianas.

“Hoy es 27, cinco días desde el 22 de junio, que no tenemos bloqueos en el país. Este es un nuevo orden que se da de tranquilidad, de normalidad en todo el territorio nacional”, afirmó Justiniano.

El ministro indicó que en las últimas horas surgieron reportes sobre supuestos bloqueos en Cochabamba, pero aclaró que no se trataba de una interrupción de la circulación, sino de vigilias instaladas en torno a un puesto de control.

Según Justiniano, la situación fue encauzada mediante un trabajo conjunto entre Umopar y las Federaciones del Trópico, lo que permitió reafirmar que la zona también se encuentra sin problemas de circulación.

“Hubo algunos reportes que daban de unos bloqueos en Cochabamba que no lo habían sido, sino que eran un tema de vigilias sobre un puesto de control. Hoy se ha reafirmado, a través de un trabajo que se ha hecho entre la Umopar y las Federaciones del Trópico, que todo ese territorio también está sin ningún problema de circulación”, explicó.

Reunión con el Comité Pro Santa Cruz

Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión con representantes del Comité Pro Santa Cruz, donde autoridades nacionales escucharon a la sociedad civil organizada y abordaron las consecuencias de los bloqueos.

Justiniano señaló que el Gobierno busca entender los problemas que persisten después de la crisis y coordinar acciones con sectores regionales.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la necesidad de que los hechos ocurridos durante los bloqueos no queden en la impunidad.

Procesos contra responsables

El ministro afirmó que se conversó con el Comité Pro Santa Cruz para que, mediante sus organizaciones afiliadas y de forma coordinada, puedan hacer llegar información y apersonarse a los procesos que impulsen los ministerios y las direcciones jurídicas correspondientes.

“Un aspecto central ha sido el tema de que no puede quedar esto en la impunidad”, señaló Justiniano.

La autoridad indicó que se buscará identificar a quienes hubieran financiado, participado o promovido las medidas de presión con fines políticos.

El ministro sostuvo que estos procesos deberán incluir también la participación de la ciudadanía organizada para evitar que hechos similares vuelvan a poner en riesgo la estabilidad del país.

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