Retornan a Tatiana Marset a Palmasola tras revisión médica en clínica privada

La mañana de este sábado se ejecutó el traslado de Tatiana Marset Alba desde el centro penitenciario de Palmasola hasta una clínica privada en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. La interna, quien es investigada por presuntos vínculos con la organización criminal de Sebastián Marset, requería atención médica especializada.

Sin embargo, el operativo policial desató la indignación de su defensa legal debido al cambio imprevisto en los horarios y las condiciones de su salida.

Su abogada, Mónica Terrazas, manifestó: “Nos hemos quedado todos sorprendidos porque teníamos un itinerario de atenciones médicas que era a las 11 de la mañana. Nos sorprendió que la han sacado enmanillada a las 6:30 de la mañana, violentando todos sus derechos”.

Restricciones a la defensa y estado de salud

“A mi persona no la deja ingresar el coronel, ni tampoco me dejan ver qué tipo de estudios se le está haciendo; se le está vulnerando totalmente sus derechos a la salud y para ser atendida”, reclamó la jurista Terrazas.

La ciudadana uruguaya de 22 años fue movilizada para someterse a tomografías y diversos exámenes debido a complicaciones relacionadas con un cuadro hepático y un problema renal. Según explicó su defensa, la interna solo "pide e implora es de que la dejen atender con un médico que le pueda dar un buen tratamiento".

Una orden judicial postergada

Este traslado se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado miércoles 24 de junio por un juez de la Villa Primero de Mayo. A pesar de la gravedad del diagnóstico, según su defensa legal, las autoridades del régimen penitenciario postergaron la salida médica de la joven tres días tras su emisión.

Actualmente, Tatiana Marset cumple detención preventiva en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público sobre su entorno familiar. Su abogada adelantó que el peligro de fuga ya ha sido desvirtuado legalmente y que muy pronto presentarán nueva documentación para iniciar una segunda etapa en el proceso.

Mira la programación en Red Uno Play