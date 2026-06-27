Accidente en Los Lotes: camión cisterna terminó atrapado en un canal

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la zona Los Lotes, donde un camión cisterna terminó dentro de un canal de drenaje.

De acuerdo con la versión preliminar de testigos, un micro habría golpeado la cabina del camión, lo que provocó que el conductor pierda el control del motorizado y termine cayendo al canal.

Otra versión señala que el chofer del cisterna habría intentado esquivar al micro, que presuntamente se cruzó en su ruta, ocasionando que el vehículo pesado quede atrapado en el canal.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y el hecho dejó únicamente daños materiales, principalmente en la cabina del camión.

Vecinos y transeúntes de la zona se acercaron al lugar tras el accidente, mientras se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes para realizar el retiro del vehículo y establecer las causas exactas del hecho.

El caso deberá ser investigado para determinar responsabilidades y confirmar si el micro tuvo participación directa en el accidente.

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