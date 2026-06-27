Mototaxistas atrapan a sujeto que robó una moto encendida cerca del Mutualista

Un descuido en las inmediaciones del Mercado Mutualista, desató una intensa persecución luego de que un delincuente aprovechara que una motocicleta quedó encendida para llevársela mientras su propietario realizaba compras en una panadería. Al percatarse del robo, la víctima abordó rápidamente un mototaxi y comenzó a seguir al sospechoso por diversas arterias viales de la capital cruceña.

La fuga del criminal terminó abruptamente cuando perdió el control del vehículo y cayó al asfalto a la altura del Mercado Nuevo Los Pozos, lugar donde el afectado y un grupo de mototaxistas lo redujeron de inmediato. Posteriormente, los efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar para arrestar al individuo y trasladarlo formalmente a las dependencias de la Estación Policial Integral (EPI) número 8 en la zona de Los Tusequis.

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