Este es el nuevo tipo de cambio del BCB que rige desde este lunes

El Banco Central de Bolivia ha tomado las riendas operativas de la transición financiera implementando las primeras cotizaciones del nuevo modelo de flexibilización. En este sentido, el nuevo tipo de cambio establecido por el BCB será de 9,73, disposición que se emitió tras dar a conocer la resolución Ministerial, definiendo de manera oficial el nuevo tipo de cambio que regirá desde este lunes 29 de junio.

Imagen: BCB.

La disposición busca dar certidumbre a las entidades bancarias y a los usuarios financieros durante el fin de semana. Los reportes técnicos señalan que este valor actuará como el parámetro para el sistema financiero hasta la apertura de las operaciones de la siguiente semana.

Las razones detrás del histórico viraje normativo

Este ajuste inmediato responde a la Resolución Ministerial N° 245 dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual sepulta casi quince años de un esquema de dólar estático e invariable en el país. La norma establece que el nuevo régimen será ejecutado por el Banco Central de Bolivia, en el marco de sus atribuciones y competencias, tomando como base el comportamiento diario de la oferta y demanda de divisas en el sistema financiero.

Según los fundamentos del Gobierno, el tránsito hacia un régimen cambiario flexible busca corregir desequilibrios, fortalecer la competitividad externa y reducir la brecha entre los distintos tipos de cambio. Además, las autoridades explicaron que la medida permitirá transparentar mejor el equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas, tomando como referencia las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas por las entidades financieras.

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