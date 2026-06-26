Conozca en detalle la Resolución Ministerial N° 245 sobre la flexibilización del tipo de cambio del dólar

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso el tránsito hacia un régimen cambiario flexible en Bolivia, mediante la Resolución Ministerial N° 245, emitida el 26 de junio de 2026.

Según el documento, la medida responde a la baja disponibilidad de divisas, la reducción de ingresos por exportaciones de hidrocarburos y la aparición de un tipo de cambio paralelo superior al oficial.

La resolución establece que el objetivo es fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

Economía advierte insuficiencia de dólares

En la parte considerativa, el Ministerio señala que la acumulación de Reservas Internacionales Netas estuvo impulsada desde 2005 principalmente por las exportaciones de hidrocarburos de YPFB.

Sin embargo, sostiene que esos recursos se redujeron significativamente, por lo que existe la necesidad de incentivar a otros sectores económicos con capacidad de generar divisas.

El documento también advierte que, debido al bajo nivel de disponibilidad, la cantidad de dólares que el Banco Central de Bolivia vende al sistema financiero resulta insuficiente para cubrir la demanda de la economía.

Tipo de cambio paralelo

La resolución menciona que esta baja disponibilidad de divisas derivó en la aparición de un tipo de cambio paralelo, caracterizado por ser variable y superior al tipo de cambio oficial del BCB.

En ese contexto, el Ministerio considera necesario transitar hacia un régimen más flexible, tomando como referencia las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas en el sistema financiero.

BCB ejecutará el nuevo régimen

La norma dispone que el tránsito al nuevo régimen cambiario será ejecutado por el Banco Central de Bolivia, en el marco de sus atribuciones y competencias.

Para ello, el BCB deberá tomar como base el reconocimiento de la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero.

Buscan reducir la brecha cambiaria

El Ministerio de Economía sostiene que el régimen flexible permitirá transparentar el equilibrio entre oferta y demanda de dólares, reducir la brecha cambiaria y eliminar distorsiones generadas por el tipo de cambio fijo.

Además, señala que la medida busca fomentar las exportaciones, estabilizar la inflación en el menor plazo posible y mitigar los efectos de choques externos.

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