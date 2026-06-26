Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 26 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia cierra una semana de intensas fluctuaciones. Durante la jornada de este viernes, el dólar en el mercado paralelo continuó su tendencia al alza, rozando el umbral de los 10 bolivianos, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó al alza sus parámetros oficiales con respecto al día anterior.

El mercado informal: Volatilidad y repunte al cierre

De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo mostró un comportamiento volátil que se intensificó hacia el final de la tarde.

dolarboliviahoy.com

La evolución de la cotización paralela a lo largo de este viernes se estructuró de la siguiente manera:

Mañana (06:00): La jornada arrancó con una cotización de Bs 9.91 para la compra y Bs 9.87 para la venta .

Mediodía (12:00): Se registró un leve descenso, situándose en Bs 9.87 para la compra y Bs 9.86 para la venta .

Tarde (Cierre): Al finalizar el día, la demanda impulsó el precio a su punto más alto, cerrando en Bs 9.92 para la compra y Bs 9.91 para la venta.

El BCB ajusta sus valores de referencia

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus parámetros institucionales para esta jornada, mostrando un incremento visible en comparación con el día de ayer.

En la víspera, el dólar oficial cotizaba en Bs 9.73 para la compra y Bs 9.93 para la venta. Sin embargo, para este viernes, el ente emisor fijó el valor referencial en Bs 9.76 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

BCB

El comportamiento de ambos mercados refleja que la presión sobre la divisa extranjera se mantiene latente en el país, consolidando precios que se ubican muy cerca de la barrera de los 10 bolivianos por unidad de dólar.

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