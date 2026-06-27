Tipo de cambio flexible: ¿Habrá efectos en la economía? Esto dice un analista

Este viernes, el gobierno estableció un régimen cambiario flexible con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos. En este sentido, el analista económico Fernando Subirana indicó que "es el final tan anunciado del tipo de cambio fijo. Estamos migrando hacia un tipo de cambio flexible como bien lo dice la normativa y las resoluciones correspondientes".

El especialista detalló que la cotización oficial ahora tendrá un monitoreo constante que marcará el ritmo del comercio local.

"A partir de ahora tenemos como tipo de cambio lo que llamamos hasta la fecha el tipo de cambio referencial, que será calculado y publicado de forma diaria y obviamente va a regir todas las operaciones de compra venta que ocurran en territorio nacional", complementó.

A pesar del profundo giro normativo, el experto aclaró que la población ya se encontraba operando bajo estas condiciones en la práctica cotidiana. "No hay un impacto real sobre la economía como tal, ya que nos estábamos manejando con tipo de cambio referencial o tipo de cambio del mercado paralelo", aseguró el analista.

"Pero sí habrá una afectación en términos contables para las empresas y obviamente, aquellos que tenían obligaciones sustraídas en moneda extranjera, van a ver afectada estas mismas al nuevo tipo de cambio. Lo más probable es que se defina por el tipo de cambio referencial que está cerca de los 10 bolivianos", puntualizó tras señalar que "todos los días vamos a tener que revisar para hacer las operaciones que correspondan".

El Banco Central de Bolivia asumirá el control técnico

Este giro responde directamente a la estrategia gubernamental de unificar el valor de las divisas y cumplir con los compromisos internacionales de este año. El marco legal que sustenta este cambio quedó oficializado mediante la Resolución Ministerial N° 245 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta nueva norma establece que el Banco Central de Bolivia será la entidad encargada de aplicar el tránsito al nuevo régimen cambiario, conforme a la Ley N° 1670 y al Reglamento de Operaciones Cambiarias, basándose en el comportamiento diario de la oferta y demanda.

Estabilidad y metas macroeconómicas

La determinación oficial busca transparentar el equilibrio financiero tomando como referencia las transacciones reales registradas por la banca privada. El documento técnico sostiene que el tránsito hacia un régimen cambiario flexible busca corregir desequilibrios, fortalecer la competitividad externa y reducir la brecha entre los distintos tipos de cambio.

Finalmente, las autoridades delinearon esta medida como un paso crucial dentro de la planificación financiera plurianual del Estado. La resolución establece que el régimen cambiario flexible tiene como finalidad fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos, naciendo de la revisión coordinada del Programa Fiscal Financiero 2025.

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