¿Cómo se definirá el nuevo tipo de cambio oficial? Conozca la metodología que aplicará el BCB

El Banco Central de Bolivia definió la metodología para calcular el nuevo Tipo de Cambio Oficial bajo el régimen de flexibilización cambiaria dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

De acuerdo con la Resolución de Directorio N° 88/2026, el tipo de cambio oficial del boliviano frente al dólar estadounidense será determinado diariamente con base en las operaciones de compra de dólares realizadas por bancos múltiples, bancos PyME y el Banco Público con sus clientes.

Promedio ponderado de operaciones

El nuevo cálculo se realizará mediante un promedio ponderado. Esto significa que no se tomará una sola cotización, sino el conjunto de operaciones de compra de dólares reportadas por las entidades financieras.

En la práctica, tendrán mayor peso las operaciones de mayor monto, por lo que el valor final reflejará el comportamiento real de las compras de dólares realizadas durante la jornada.

Operaciones entre 00:00 y 17:00

El reglamento establece que el cálculo incluirá las operaciones de compra de dólares con bolivianos efectuadas entre las 00:00 y las 17:00 de cada día hábil.

Las entidades financieras deberán remitir esa información al Banco Central de Bolivia hasta las 17:00, a través de los canales establecidos.

Quedan excluidas del cálculo las operaciones realizadas entre entidades financieras, ya que solo se tomarán en cuenta las compras de dólares efectuadas con clientes.

Publicación diaria a las 20:00

Con la información recibida, el BCB calculará el Tipo de Cambio Oficial y lo publicará cada día hábil en su página web a partir de las 20:00.

El valor publicado será válido para el siguiente día hábil y será utilizado como referencia para operaciones del sector público, del propio Banco Central, registros contables, valoraciones y operaciones cambiarias del público en general.

En sábados, domingos y feriados se aplicará el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior.

Venta de dólares tendrá un límite

El reglamento también establece un valor referencial de venta del dólar. Este se calculará sumando 10 centavos de boliviano al Tipo de Cambio Oficial.

Las entidades financieras no podrán vender dólares por encima de ese valor referencial, según dispone la nueva normativa cambiaria.

BCB y ASFI harán controles

El Banco Central de Bolivia, en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, realizará inspecciones periódicas sobre los reportes enviados por las entidades financieras.

La norma advierte que el envío de información falsa o la omisión selectiva de operaciones será sancionado conforme a la normativa vigente.

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